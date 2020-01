VS komen met negatief reisadvies voor heel China

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies uitgevaardigd voor heel China. In een verklaring op de website van het ministerie staat "reis niet naar China vanwege het nieuwe coronavirus dat voor het eerst is vastgesteld in Wuhan, China".

De Nederlandse overheid heeft het reisadvies donderdag aangescherpt en raadt burgers alleen aan de provincie Hubei, waar de stad Wuhan ligt, helemaal te mijden. Voor de rest van China luidt het advies: reis er alleen heen indien noodzakelijk.

In de Verenigde Staten was donderdag ook de eerste binnenlandse besmetting met het virus vastgesteld. De echtgenoot van een vrouw uit Chicago waarbij het nieuwe coronavirus was aangetroffen blijkt door haar te besmet, meldden gezondheidsorganisaties. Daarmee is het aantal gevallen in de VS op zes gekomen.

Het dodental door het virus in China is opgelopen naar 213. De Chinese overheid meldde dat er van 9692 mensen bekend is dat ze besmet zijn met het longvirus.