Italië staakt vliegverkeer naar China na eerste besmettingen

In Italië zijn de eerste twee gevallen van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om Chinese toeristen, vermoedelijk een echtpaar. Premier Giuseppe Conte zegt dat uit voorzorg al het vliegverkeer van en naar China wordt gestaakt. "We denken dat we de eerste EU-lidstaat zijn die deze voorzorgsmaatregel neemt", aldus Conte op een persconferentie.

De twee toeristen zijn opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis. Het nieuwe coronavirus heeft ook de kop opgestoken in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland. Het epicentrum van de virusuitbraak is de miljoenenstad Wuhan in China. In dat land zijn zeker 170 mensen overleden nadat ze waren besmet.