Passagiers cruiseschip niet besmet met nieuw coronavirus

De bemanning van de Costa Smeralda had alarm geslagen toen een Chinese vrouw koorts kreeg. De 54-jarige passagier werd vervolgens geïsoleerd. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid meldde donderdagavond dat de vrouw en haar reisgezel niet zijn besmet met het Wuhan-virus, dat aan 170 mensen het leven heeft gekost.

Het schip ligt in de haven van Civitavecchia met 1000 bemanningsleden en 6000 passagiers aan boord, onder wie circa 750 Chinezen. "Er is geen paniek. We vinden het alleen jammer dat we Rome vanochtend niet konden bezoeken. Vooral nu het weer zo mooi is", zei een 36-jarige Poolse opvarende, die met haar gezin op vakantie is.