GaiaZOO in Kerkrade uitgeroepen tot leukste uitje

Dierenpark GaiaZOO in Kerkrade is volgens leden van de ANWB dit jaar het leukste uitje van Nederland. Het park liet attractieparken Toverland (Sevenum) en de Efteling (Kaatsheuvel) achter zich. Dat maakte de ANWB donderdag bekend. Vertegenwoordigers van GaiaZoo kregen de gouden award uitgereikt.

De dierentuin in Kerkrade scoort op bijna alle onderdelen het best. Stemmers zijn vooral lovend over de verhouding prijs/kwaliteit, de sfeer, het personeel, de faciliteiten en het attractieaanbod. Volgens het publiek zie je dat de dieren het naar hun zin hebben en is er "passie" te zien bij het personeel. Ook is de diversiteit aan dieren groot.

De ANWB organiseerde de verkiezing voor de tiende keer. In totaal werden 80.000 stemmen uitgebracht.