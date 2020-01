McConnell heeft vertrouwen in einde impeachmentproces

De omroep ABC berichtte dat volgens bronnen uit de Republikeinse Partij McConnell denkt dat een voorstel van de Democraten om getuigen op te roepen, wordt weggestemd. Daar kan dan vrijdag een stemming op volgen over de vraag of Trump zich schuldig zou hebben gemaakt aan machtsmisbruik. Een meerderheid van de senatoren stemt dan naar verwachting voor vrijspraak.

McConnell dacht een paar dagen terug nog hardop dat hij niet genoeg stemmen zou hebben om getuigenverhoren tegen te houden. Een aantal Republikeinse senatoren zou voor verhoren zijn gaan voelen, vooral door beweringen van een ex-adviseur van Trump, John Bolton, in een deels uitgelekt manuscript. Bolton gaat een boek publiceren over zijn tijd in het Witte Huis. Maar de Republikeinen willen Trump vrijspreken voor hij dinsdag zijn jaarlijkse rede in het Congres, 'The State of The Union', houdt. Het oproepen van getuigen zou het impeachmentproces aanzienlijk verlengen.