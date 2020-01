Virusvrees duwt Europese beurzen in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een fors verlies de handel uit gegaan. Net zoals elders in Europa werd de algehele stemming beheerst door zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China. Olie- en gasconcern Shell ging onderuit na tegenvallende cijfers en drukte zwaar op de hoofdindex.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent lager op 598,95 punten. De MidKap daalde ook 1 procent tot 910,38 punten. Frankfurt en Parijs zakten allebei 1,4 procent. De beurs in Londen verloor ook 1,4 procent, nadat de Bank of England zijn belangrijkste rentetarief ongemoeid had gelaten. Een aanzienlijk aantal experts hield juist rekening met een verlaging van de rente, ingegeven door tegenvallende macro-economische ontwikkelingen eind vorig jaar.

Shell was van de hoofdfondsen de grootste verliezer met een min van 4,1 procent. De winst daalde het afgelopen kwartaal tot het laagste niveau in drie jaar. Daarnaast twijfelen analisten of het aandeleninkoopprogramma van de oliereus nog dit jaar kan worden afgerond.

Unilever was met een winst van 1,8 procent een van de weinige stijgers in de AEX. Het verzorgings- en levensmiddelenconcern zag de omzet licht stijgen in 2019 en kondigde aan zijn wereldwijde theeactiviteiten tegen het licht houden.