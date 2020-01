Japanse miljardair wijst 27.000 vrouwen tegelijk af

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa is niet langer op zoek naar een vriendin om mee naar de ruimte te vliegen. Hij was het middelpunt van een speciaal tv-programma, een soort 'Astronaut Zoekt Vrouw', maar hij heeft zich daar nu voor teruggetrokken. Meer dan 27.000 vrouwen hadden zich aangemeld om met hem mee te gaan. Maezawa heeft hun excuses aangeboden.

Maezawa (44) heeft drie kinderen uit twee eerdere relaties. Sinds kort is hij weer vrijgezel. Daarom deed hij mee aan de datingshow, maar nu zegt hij dat hij gemengde gevoelens bleef houden.

Maezawa is de man achter een grote Japanse fashionwebshop. Zijn vermogen wordt geschat op zo'n 2 miljard dollar. Hij kocht een ruimtereis bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het is de bedoeling dat hij rond 2023 in een raket rond de maan vliegt en daarna terugkeert naar de aarde. Maezawa mag een stuk of zes passagiers meenemen. De uitverkoren vrouw zou een van hen zijn, en van de reis zou een documentaire worden gemaakt.

De deelnemende vrouwen zouden onder meer een vragenlijst hebben moeten invullen om aan Maezawa te kunnen worden gekoppeld. Daarop stonden vragen als "Wanneer hij een wind laat in jouw bijzijn, hoe zou je reageren?"