Verenigd Koninkrijk na bijna halve eeuw weg uit EU

Het Verenigd Koninkrijk verlaat vrijdag na tientallen jaren de Europese Unie. De brexit is om 23.00 uur lokale tijd (middernacht in Nederland) een feit. Brexitfans vieren dat historische moment buiten het Britse parlement en op andere plaatsen in het land.

De festiviteiten op Parliament Square in Londen worden 's avonds onder meer bijgewoond door politicus Nigel Farage, die zich jarenlang heeft ingezet om zijn land uit de EU te krijgen. Tot zijn teleurstelling zal de beroemde Big Ben niet luiden op het moment van de brexit. Dat zou te duur zijn omdat de klokkentoren wordt gerenoveerd.

De regering laat wel een speciale brexitmunt van 50 pence uitgeven en een klok projecteren in Downing Street. Die telt af naar de brexit. Premier Boris Johnson spreekt om 22.00 uur plaatselijke tijd het land toe. Op internet worden ook tal van feestelijke activiteiten aangekondigd, van kroegentochten tot borrels.

Niet overal feest

De Britten hebben na het referendum in 2016 ruim drie jaar moeten wachten op de brexit: een politiek hoofdpijndossier dat het land verdeelde en leidde tot het vertrek van twee premiers, de conservatieven David Cameron en Theresa May. De verkiezingsoverwinning van de Conservatieve Partij van premier Johnson maakte vorige maand een einde aan de politieke verlamming.

Niet iedereen voelt voor uitbundige festiviteiten. Pro-Europese activisten willen bij het Schotse parlement in Edinburgh een manifestatie houden, die ze Missing EU Already noemen. De gemeente Londen organiseert een evenement voor Londenaren uit andere EU-landen. Zij kunnen in het stadhuis terecht voor "emotionele steun" en voor gratis advies van advocaten die zijn gespecialiseerd in immigratierecht.

Het Verenigd Koninkrijk trad in 1973 toe tot de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU. De Unie verliest door het vertrek van de Britten 66 miljoen inwoners en ruim 5 procent van haar totale landmassa. Het Verenigd Koninkrijk blijft tot eind dit jaar wel gebonden aan EU-wetgeving. In de tussentijd wordt onderhandeld over de toekomstige relatie.