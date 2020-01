Knalvuurwerk en vuurpijlen gaan al de komende jaarwisseling in de ban. Dat bevestigen bronnen in Den Haag, na berichtgeving van de NOS. Het kabinet bespreekt de maatregelen vrijdag in de ministerraad.

