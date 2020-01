Halsema: gemeente heeft terecht gehandeld in zaak Haga Lyceum

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema blijft achter de handelswijze staan van het stadsbestuur in de zaak rond het omstreden Cornelius Haga Lyceum. Ze zei dit tegen de gemeenteraad na vragen van diverse partijen na een recente uitspraak van de rechtbank, die oordeelde dat onderwijsminister Arie Slob ten onrechte het bestuur van de islamitische middelbare school heeft gedwongen op te stappen.

Halsema zegt dat is gekeken of de gemeente op de juiste manier heeft gehandeld, nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de bel had getrokken na een bericht van inlichtingendienst AIVD. Die waarschuwde dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren.

De burgemeester zei niet te zien hoe dit anders had gemoeten en noemt het van groot belang ouders te informeren over de school. "Zodat ze over alle informatie beschikken om de juiste keus voor hun kind te maken. Ik vind het van groot belang dat ze dan ook de minder prettige informatie hebben."