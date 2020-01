Universiteiten raden reis naar China af

Universiteiten in Leiden, Enschede, Utrecht, Nijmegen en Amsterdam raden hun studenten en medewerkers af om naar China af te reizen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Niet omdat ze bang zijn voor besmettingen, maar omdat het openbare leven in China inmiddels vrijwel stilligt en er reisverboden gelden. Grote universiteiten in dat land zijn gesloten, zodat het nu niet zinvol is om naar China te reizen voor studie of onderzoek, aldus de Universiteit Leiden.