Coalitie blijft verdeeld over 'voltooid leven'

De meningsverschillen in de coalitie over hoe om te gaan met mensen die hun leven als 'voltooid' beschouwen, blijven onverminderd groot, ook na een nieuw rapport over de kwestie. De christelijke partijen blijven fel tegen een nieuwe, wettelijke regeling, terwijl de liberalen vasthouden aan hun wens om deze mensen met een stervenswens op een of andere manier tegemoet te komen.