Songfestivalkaarten in mum van tijd uitverkocht

De kaarten voor de liveshows van de twee halve finales en de finale van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam Ahoy vonden donderdag wederom gretig aftrek. Alle tickets die in de verkoop gingen, waren binnen drie kwartier uitverkocht. Voor de repetitieshows zijn nog wel kaarten verkrijgbaar.

In totaal gingen donderdag om 12.00 uur 15.000 kaarten in de verkoop. Op dat moment stonden er 75.000 mensen in de virtuele wachtrij, waarvan zo'n 80 procent voor de drie grote liveshows. Fans konden tickets kopen voor de halve finales op 12 en 14 mei, de grote finale op 16 mei en voor zes generale repetities.

Vorige maand, tijdens de eerste ronde van de kaartverkoop, waren de grote shows binnen 20 minuten uitverkocht. Toen stonden er 80.000 mensen in de wacht.