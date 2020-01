'Zeker drie maanden nodig voor vaccin tegen coronavirus'

Het duurt zeker drie maanden voordat er een vaccin tegen het nieuwe coronavirus is waarvan is bewezen dat het werkt. Dat heeft een gerenommeerde Chinese epidemioloog donderdag verklaard bij het nieuwsagentschap Xinhua.

Volgens Li Lanjun hebben experts inmiddels vijf stammen geïsoleerd. "Twee zijn zeer geschikt voor de ontwikkeling van een vaccin". Op diverse plekken in China maar ook in andere landen wordt koortsachtig gewerkt aan een vaccin.

Overigens zijn niet alle Chinese onderzoekers het eens over de tijd die nodig is. Onderzoekers in het ziekenhuis van een universiteit in Shanghai denken binnen 40 dagen te kunnen beginnen met testen van een stof.