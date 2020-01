Miljoenenboete Brussel voor Comcast

De Europese Commissie legt verschillende dochters van het Amerikaanse kabel- en entertainmentbedrijf Comcast boetes op van in totaal 14,3 miljoen euro. Via exclusieve contracten met licentiehouders beperkten zij de verkoop van hun producten in de EU, stelt Brussel. Het gaat onder meer om spullen als bekers, T-shirts en tassen met afbeeldingen van de Minions, Jurassic World, Trolls en andere populaire figuren uit films van NBCUniversal.

"Dit soort strategieën ondermijnt de grondslag van de interne markt en kan niet worden getolereerd", aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager, die onder meer voor het concurrentiebeleid in de EU verantwoordelijk is. De gelicenseerde producten dragen allemaal een logo of afbeelding die wettelijk beschermd is door copyright of een handelsmerk. Door de verkoop van de producten in een ander land of via internet aan banden te leggen, overtreedt Comcast de concurrentieregels. Dat kan onvoordelig zijn voor consumenten.