'Fietsers en voetgangers in EU onvoldoende beschermd'

Fietsers en voetgangers zijn bijna voor een derde slachtoffer van alle dodelijke verkeersongelukken in de EU. Jaarlijks komen gemiddeld 5180 voetgangers en 2160 fietsers om in het verkeer, stelt de Europese Raad voor de Verkeersveiligheid (ETSC) in een rapport. Volgens de organisatie doen overheden onvoldoende om deze kwetsbare verkeersdeelnemers tegen de gevaren op de weg te beschermen.

Tussen 2010 en 2018 stierven volgens ETSC minstens 70.000 EU-burgers die te voet of fiets onderweg waren door verkeersongelukken. Van de voetgangers die door een auto werden aangereden, overleed 99 procent ter plekke, van de fietsers 83 procent. Vooral 65-plussers en jonge kinderen lopen gevaar op de weg. De afgelopen tien jaar is het aantal ongelukken met dodelijke afloop in de EU voor automobilisten of hun passagiers jaarlijks gemiddeld met 3,1 procent gedaald, maar het percentage dodelijke fietsongelukken neemt nauwelijks af.

De ETSC wijst erop dat met de vergrijzing en toenemende populariteit van het fietsen in heel Europa maatregelen dringend nodig zijn. Het rapport beveelt aan bij stadsplanning voorrang aan wandel- en fietspaden te geven en meer 30 kilometerzones aan te leggen.

In Nederland kwamen volgens CBS-cijfers in 2018 228 fietsers om het leven, tegen 208 in 2017.