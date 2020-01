Samsung houdt Chinese fabrieken voorlopig gesloten

Het besluit is in lijn met de voorschriften van de Chinese overheid, verklaarde de maker van onder meer geheugenchips. China maakte eerder bekend de feestdagenperiode rond het Chinese nieuwjaar te verlengen in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Normaal gesproken zouden de festiviteiten deze donderdag al aflopen.

De Japanse automaker Toyota liet eerder weten zijn fabrieken in China stil te leggen tot 9 februari. Maatregelen van de Chinese overheid tegen de verspreiding van het coronavirus bemoeilijken de toelevering van onderdelen. Ook meerdere internationale ketens als McDonald's, IKEA, Starbucks en WeWork gooiden voorlopig de deuren van veel vestigingen in het Aziatische land dicht.

Samsung deed geen uitspraken over de financiële impact van het langer dichthouden van de locaties.