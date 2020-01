OM eist 4 jaar celstraf voor afpersing Ahold Delhaize

Bij Ahold Delhaize kwamen eind 2016 dreigmails binnen waarin stond dat het bedrijf 377.777 euro in bitcoins moest betalen, anders zouden producten in willekeurige filialen worden vergiftigd met 2,4-Dinitrophenol (DNP). Om het dreigement kracht bij te zetten, werd aangekondigd dat pakketjes DNP onderweg waren naar AH-filialen in Haarlem, Groningen, Den Haag en het hoofdkantoor in Zaandam.

Volgens de officier van justitie ging G. uiterst geraffineerd te werk. "Hij heeft alles bewust gepland, de juiste contacten gelegd op het dark web, zichzelf afgeschermd en Albert Heijn in het hart getroffen."