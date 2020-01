Korpschef mag agenten niet benadelen die geen DNA afstaan

Politiemensen die hun DNA niet willen afstaan in het belang van hun eigen werk, mogen door hun korpschef niet worden beperkt in hun werkzaamheden. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep donderdag geoordeeld in een zaak die twee agenten hadden aangespannen tegen de korpschef. Eerder had de rechtbank juist de korpschef gelijk gegeven.