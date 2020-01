Toyota blijft tweede autoverkoper na Volkswagen

De Japanse Autoproducent Toyota Motor verkocht vorig jaar voor het vierde jaar op rij meer auto's, maar streefde zijn Duitse concurrent Volkswagen in aantallen nog niet voorbij. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Toyota. Die twee bedrijven laten de samenwerkingsalliantie van Nissan, Renault en Mitsubishi wel ruim achter zich.

Toyota verkocht in 2019 wereldwijd 10,7 miljoen auto's. Dat is 1,4 procent meer dan een jaar eerder. Volkswagen verkocht een recordaantal van bijna 11 miljoen auto's en is daarmee de grootste autoproducent ter wereld. De alliantie van Nissan, Renault en Mitsubishi stond op de derde plek met een verkoopcijfer van ongeveer 10 miljoen auto's.

De Amerikaanse autoproducent General Motors (GM) was meer dan zeven decennia lang 's werelds grootste autoproducent, maar verloor die titel in 2008 aan Toyota en is daar nu ver van verwijderd.