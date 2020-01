Leraren aan staking begonnen met mars naar De Kuip

Leerkrachten en andere medewerkers uit het onderwijs zijn donderdag aan hun tweedaagse staking begonnen. In Rotterdam-Zuid lopen de actievoerders vanaf drie punten naar stadion De Kuip. De politie heeft straten afgezet om de mars in goede banen te leiden.

Bij basisschool Het Open Venster verzamelden zich honderden stakers. Ze zijn in een uitgelaten sfeer richting het stadion vertrokken, muzikaal begeleid door een brassband. Veel mensen dragen hesjes met leuzen en hebben protestborden gemaakt. Ze eisen meer salaris en willen dat actie wordt ondernomen tegen de hoge werkdruk die ze ervaren: "Ik heb er de (leer)kracht niet meer voor", verwijst iemand op een bord naar het lerarentekort en de drukte die daarvan het gevolg is.

Actievoerders vertellen dat het lerarentekort veel extra werkdruk met zich meebrengt. "Je kunt eigenlijk niet ziek zijn, want er is geen vervanging", vertelt een juf. "Zelfs zwangerschapsverlof is lastig." Ze ziet daardoor veel collega's onder de druk bezwijken. Ze komen thuis te zitten met een burn-out.

Manifestatie

SP-leider Lilian Marijnissen, die meeloopt naar De Kuip, noemt het dapper van de leraren dat ze staken. "Het gaat om de kinderen. Wat er aan de hand is in het onderwijs, is heel ernstig. Het grote aantal scholen dat vandaag dicht is, geeft dat wel aan."

In het stadion houden de leerkrachten een manifestatie. Die duurt tot het einde van de ochtend.