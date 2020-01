Democraten verbaasd over antwoorden advocaat Trump

Democratische senatoren en de aanklagers in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump hebben met verbazing geluisterd naar de antwoorden die Trumps advocaat Patrick Philbin in de Senaat gaf.

Philbin zei dat "het niet uitmaakt dat er een 'quid pro quo' (voor wat hoort wat) was". "Zolang Trump denkt dat zijn herverkiezing van nationaal belang is, mag hij zulke voorstellen doen aan buitenlandse mogendheden." Het gaat over het inhouden van militaire hulp aan Oekraïne door Trump, totdat dat land een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden zou starten. Dit verzoek is de reden dat er een afzettingsproces tegen de president is gestart.

Trumps advocaat zei ook dat buitenlandse mogendheden om hulp mogen worden gevraagd bij presidentsverkiezingen "zolang de informatie die zij verstrekken klopt".

De zaak gaat donderdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd verder met meer vragen van senatoren.