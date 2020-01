Shell zakt op rood Damrak

Het aandeel van zwaargewicht Shell ging donderdag omlaag op de Amsterdamse beurs. Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van het olie- en gasconcern. De verdere verspreiding en het snel oplopende dodental van het coronavirus in China drukten daarnaast de stemming op de Europese beurzen, die met stevige verliezen openden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent in de min op 598,89 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 910,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent.

Shell was de grootste daler in de hoofdindex met een verlies van 4 procent. Het bedrijf zag de winst afgelopen kwartaal scherp dalen. Dat kwam vooral door de gedaalde olie- en gasprijzen. Ook over heel het jaar nam de winstgevendheid van het Brits-Nederlandse concern duidelijk af. Unilever was een van de weinige stijgers in de AEX met een winst van 1,4 procent. Het levensmiddelenconcern zag de omzet licht stijgen in 2019. De Brits-Nederlandse onderneming kwam eind vorig jaar al met een omzetwaarschuwing vanwege lastige marktomstandigheden. Unilever kondigde tevens aan zijn wereldwijde thee-activiteiten tegen het licht houden.