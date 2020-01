Japan: nieuw arrestatiebevel tegen oud-Nissanbaas Ghosn

De Japanse autoriteiten hebben een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn. De voormalig topman van Nissan wordt verdacht van financiële wanpraktijken toen hij aan het roer stond bij dit autobedrijf en Renault. Hij had huisarrest in afwachting van een rechtszaak, maar ontsnapte daaraan door Japan eind vorig jaar te ontvluchten. Ghosn dook later op in Libanon.

De aanklagers van het Aziatische land hebben ook arrestatiebevelen uitgevaardigd voor drie anderen die Ghosn zouden hebben geholpen Japan te ontvluchten. Daar zit een voormalig lid bij van de groene baretten, een eliteteam binnen het Amerikaanse leger.