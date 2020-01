Online boodschappen doen bij supermarkt wint aan populariteit

Circa een op de vijf Nederlanders deed vorig jaar weleens zijn boodschappen bij een onlinesupermarkt als ah.nl of Picnic. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016, zo concludeert onderzoeksbureau Multiscope na een enquête onder 7300 mensen. De belangrijkste redenen voor online boodschappen doen is het besparen van tijd en het niet meer hoeven tillen van zware spullen.