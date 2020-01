Londen Heathrow is populairste vliegbestemming

De passagiersstroom tussen Nederland en de grootste luchthaven van Londen was nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. De stroom van en naar Barcelona viel ruim 4 procent lager uit op 1,6 miljoen reizigers. Dublin zag de passagiersstroom licht toenemen tot circa 1,3 miljoen mensen.

De grootste stijger in de top 10 was de luchthaven van Madrid. Hier was sprake van een groei met 9,3 procent tot 1,2 miljoen. Daarmee was vliegveld Barajas de nummer 5 na Charles de Gaulle in Parijs (1,25 miljoen).

Het CBS merkt verder op dat op vier van de vijf nationale luchthavens Londen de populairste bestemming was. Vanuit Amsterdam werd Londen Heathrow het vaakst aangedaan. Voor de luchthaven van Rotterdam is Londen City Airport de populairste bestemming. Vanuit Eindhoven werd het vaakst op Londen Luton gevlogen. Reizigers die in Groningen incheckten gingen het vaakst naar Londen Southport Airport. Maastricht was de vreemde eend in de bijt. Voor de Limburgse luchthaven was het Turkse Antalya de populairste bestemming.

De vijf luchthavens in Nederland waren vorig jaar goed voor 81 miljoen reizigers. Daarmee zwol de passagiersstroom met 2 procent aan op jaarbasis. Schiphol was goed voor 71,7 miljoen reizigers. Ondanks capaciteitsproblemen was sprake van een groei met 1 procent. Eindhoven was de nummer twee. Het Brabantse vliegveld was goed voor 6,8 miljoen reizigers, 9 procent meer dan een jaar eerder. Ook Rotterdam en Maastricht verwerkten meer passagiers. Groningen moest het met bijna een kwart minder reizigers doen.

Qua vrachtvervoer was sprake van een daling met 8 procent tot 1,7 miljoen ton. Alleen Schiphol en Maastricht handelen luchtvracht af. Beide zagen de volumes dalen.