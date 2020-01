Tweede kwartaal op rij winst voor Tesla

Tesla heeft in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar net als een kwartaal eerder winst geboekt. De elektrische autobouwer deed er in de verslagperiode veel aan om zoveel mogelijk auto's af te leveren en dat vertaalde zich in een flinke stijging van de omzet. Ook heeft Tesla flink meer geld op zijn rekening staan, wat de zorgen om de financiële situatie van de onderneming verder doet wegebben.