Abbas wil VN-Veiligheidsraad toespreken over vredesplan Trump

De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil de VN-Veiligheidsraad toespreken over het Amerikaanse vredesplan. Hij wil dan zijn verzet tegen het initiatief toelichten, zegt de Palestijnse VN-gezant Riyad Mansour. Het bezoek moet in de komende twee weken plaatsvinden.

Het vredesplan is dinsdag gepresenteerd door de Amerikaanse president Donald Trump, die werd geflankeerd door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Palestijnen vinden dat het plan vooral gunstig uitpakt voor Israël, dat bijvoorbeeld Jeruzalem krijgt toegewezen als "soevereine hoofdstad".

Abbas had al duidelijk gemaakt niets te zien in het plan. Ook gingen boze Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever de straat op om hun ongenoegen duidelijk te maken. Demonstranten gooiden in Bethlehem met stenen naar Israëlische veiligheidstroepen, die traangas afvuurden.

VN-gezant Mansour hoopt dat er tijdens het bezoek van Abbas aan de VN ook zal worden gestemd over een resolutie over het vredesplan. Hij trad niet in detail over wat in de tekst zou moeten staan. Diplomaten verwachten dat de VS in de Veiligheidsraad een veto zal uitspreken over zo'n resolutie.