Slob: volgende kabinet moet loonkloof in onderwijs dichten

Leerkrachten in het basisonderwijs moeten net zoveel gaan verdienen als hun collega's in het voortgezet onderwijs. Daarom moet er uiteindelijk één cao komen voor al deze leraren samen, vindt onderwijsminister Arie Slob. Maar zelf gaat hij daar deze kabinetsperiode niet meer mee aan de slag, zegt hij aan de vooravond van nieuwe onderwijsstakingen in De Telegraaf.

Een nieuwe cao wordt afgesloten door de werkgevers en werknemers in het onderwijs. Als zij de loonkloof tussen basis- en middelbaar onderwijs willen dichten, moet het kabinet er flink wat geld bij leggen.

"Als we kijken naar de toekomst, dan denk ik dat het het beste is als er één cao komt", zegt Slob in de krant. "Het is goed om een stip op de horizon te zetten. Dat is wat mij betreft iets wat heel veel van de onvrede zou kunnen wegnemen."