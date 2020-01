Twitter wil betrouwbare informatie over virus promoten

Twitter komt gebruikers te hulp die meer willen weten over het nieuwe coronavirus. De berichtendienst wil zorgen dat mensen in bepaalde landen eerst betrouwbare informatie van officiële instanties te zien krijgen.

Twitter meldt dat bij het automatisch afmaken van zoekresultaten geen resultaten worden getoond die "personen waarschijnlijk naar niet-geloofwaardige content sturen". De dienst nam eerder al vergelijkbare maatregelen om te voorkomen dat gebruikers worden blootgesteld aan misleidende informatie over vaccinaties.

Veel mensen praten op de berichtensite over het nieuwe coronavirus. "We hebben de afgelopen vier weken ruim 15 miljoen tweets gezien over dit onderwerp", aldus Twitter in een blogpost. Het bedrijf zegt nog geen grote gecoördineerde pogingen te hebben gezien om desinformatie te verspreiden over het virus. "Maar we blijven waakzaam."

Twitter zegt samen te werken met instanties in meerdere landen om verspreiding van betrouwbare informatie over het coronavirus te promoten. Het gaat onder meer om Australië, Brazilië, Hongkong, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Vietnam. Nederland staat nog niet op de lijst.