Schots parlement wil weer referendum over onafhankelijkheid

Het Schotse parlement heeft zoals verwacht voor het houden van nog een referendum over onafhankelijkheid gestemd. De krant The Scotsman berichtte vanuit het parlementsgebouw in Edinburgh dat 64 parlementariërs voor en 54 tegen stemden.

De Schotse premier Nicola Sturgeon wil nog een referendum, omdat het Verenigde Koninkrijk eind deze week uit de Europese Unie stapt. De Schotten stemden in meerderheid (55 procent) tegen onafhankelijkheid in 2014 en in grote meerderheid (62 procent) tegen de brexit in 2016.

Juridisch gezien kan de Schotse regering echter niet op eigen houtje een referendum houden. De Britse regering moet daar ook voorstander van zijn en die is dat niet.