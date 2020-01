Minder KLM-vluchten naar China vanwege Coronavirus

De wijzigingen hebben volgens KLM niet zozeer te maken met de situatie rond het nieuwe coronavirus in het Aziatische land, maar vooral met de teruglopende boekingen. Alle veranderingen duren vooralsnog tot en met eind februari.

De vluchten naar Chengdu en Hangzhou worden per donderdag gestaakt. Dan wordt ook het aantal vluchten naar Shanghai teruggebracht van elf per week naar zeven per week. De vluchten naar Xiamen gaan vanaf vrijdag niet meer door.