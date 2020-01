Europees Parlement stemt in met brexitverdrag

De goedkeuring maakt de weg vrij voor de Britten om vrijdag vanaf middernacht alleen verder te gaan na meer dan 47 jaar lidmaatschap. Ruim 3,5 jaar na het brexitreferendum en na herhaaldelijk uitstel van de vertrekdatum is het dan bijna zover. Het Verenigd Koninkrijk blijft tot eind dit jaar wel gebonden aan EU-wetgeving. In de tussentijd wordt onderhandeld over de toekomstige relatie.

"Dit is geen adieu maar een au revoir", klonk het tijdens het voorafgaande debat in het parlement.