WHO-chef prijst Chinese aanpak coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft China geprezen voor de aanpak van het corononavirus dat eind december op een markt in centraal China is opgedoken. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat ook de Chinese president Xi Jinping gedetailleerde kennis over de uitbraak heeft en zich persoonlijk met de bestrijding bemoeit. "Dat is echt leiderschap", zei Tedros die in China op bezoek is geweest. China brengt in zijn vastberadenheid ook grote economische offers.