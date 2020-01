NPO stopt 'wegens vernieuwing' met talkshow Na het Nieuws

De talkshow werd vanaf 1 oktober 2018 uitgezonden op NPO 1 Extra, na het NOS Journaal van 20.00 uur. In eerste instantie werd het programma gepresenteerd door Renze Klamer. Het laatste seizoen stond onder leiding van presentatoren Sophie Frankenmolen, Dzifa Kusenuh, Samya Hafsaoui en Joram Kaat.

Een zegsman van de NPO stelt dat "we altijd blijven vernieuwen. We kijken zeer tevreden terug op hoe het programma zich ontwikkeld heeft. Maar we gaan nu, samen met de omroepen, nieuwe plannen maken om jonge talenten de kans te bieden zich voor en achter de schermen te ontwikkelen."