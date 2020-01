'Ook Lufthansa stopt met vluchten naar China om coronavirus'

Het besmettelijke coronavirus heeft al aan ruim 130 mensen het leven gekost. Zo'n 6000 mensen raakten wereldwijd besmet. Eerder woensdag werd al bekend dat British Airways niet meer op China zou vliegen vanwege het virus.

KLM vliegt vooralsnog gewoon volgens schema naar bestemmingen in China. Dat meldde de maatschappij woensdagmiddag in een reactie op berichten dat verscheidene maatschappijen wel hun vluchten naar het land opschorten vanwege de uitbraak en de verspreiding van het nieuwe coronavirus in het Aziatische land.