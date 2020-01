Wall Street opent hoger na cijferstroom

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met plussen aan de dag begonnen. Beleggers verwerken een reeks bedrijfsresultaten van grote bedrijven als technologiereus Apple, vliegtuigbouwer Boeing en industrieel conglomeraat General Electric (GE). De angst voor het nieuwe coronavirus verdween daardoor enigszins naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex kreeg er in de eerste handelsminuten 0,6 procent bij op 28.896 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omhoog tot 3291 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 9326 punten.

Apple werd 2,2 procent hoger gezet. Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal recordresultaten in de boeken gezet, vooral dankzij een sterke vraag naar zijn nieuwste iPhones in de feestdagenperiode. Topman Tim Cook verklaarde in zijn nopjes te zijn met de cijfers. Een jaar geleden kwam Apple juist nog met een omzetwaarschuwing door een tegenvallende vraag naar iPhones.

Boeing

Boeing (plus 2,8 procent) is afgelopen kwartaal en over heel 2019 in de rode cijfers beland door de problemen met de 737 MAX. Die staat al sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes met het type in korte tijd. Boeing schat de totale kosten van het aan de grond houden van de 737 MAX inmiddels op 18,6 miljard dollar, onder meer door compensatiebetalingen aan luchtvaartmaatschappijen.

GE beleefde naar eigen zeggen een sterk slot van 2019. Het bedrijf wist met name bij zijn luchtvaartdivisie de winst flink op te schroeven en steeg ruim 8 procent. Koffieketen Starbucks (min 2 procent) vreest dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China komende tijd een behoorlijk effect zal hebben op zijn resultaten.