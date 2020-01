Snel 5000 woningen op oud-vliegveld Valkenburg (Zuid-Holland)

Na vijftien jaar discussie zit er schot in de zaak. Er worden zo snel mogelijk 5000 woningen gebouwd op het voormalige militair vliegveld Valkenburg bij Katwijk (Zuid-Holland). Dat moet een deel van de woningnood in de Randstad verlichten.

Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven heeft de woningbouw op Valkenburg besproken met provincie, gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf. Ze verwacht binnen twee weken alle seinen op groen. De urgentie is gedeeld, aldus de bewindsvrouw. "Het uitstel heeft veel te lang geduurd. Er moet echt worden gestart met de bouw."

De bewindsvrouw maakte dat bekend in de Tweede Kamer. Ze reageerde daar op een oproep van regeringspartijen VVD, CDA en D66 om vaart te maken met woningbouw op het oude vliegveld, en in te grijpen. "Het is een keer genoeg", aldus VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis.