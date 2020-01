Premier Catalonië kondigt vervroegde verkiezingen aan

Zijn besluit is een gevolg van ruzie tussen de twee separatistische partijen die Catalonië regeren. De twee twisten over het beleid, terwijl hun aanhang slinkt. Torra zei in het parlement dat hij een verkiezingsdatum prikt, zodra het parlement de begroting voor 2020 heeft goedgekeurd. Dat zou binnen drie maanden moeten gebeuren volgens Spaanse media.

De radicale separatist Torra deed in zijn toespraak een uitval naar de partij Republikeins Links (ERC). De ERC regeert samen met de partij van Torra, Samen voor Catalonië (JxCat). Begin deze week moest Torra op grond van een veroordeling door een rechter en op bevel van de Spaanse kiesraad zijn parlementszetel opgeven. JxCat verzette zich fel, maar de ERC stemde met de strafmaatregel in. De voorzitter van het parlement is Roger Torrent van de ERC. Torra zei dat die "heeft aangetoond de consensus over het streven naar onafhankelijkheid niet te respecteren" en dat de republikeinen (van de ERC) ontrouw zijn.