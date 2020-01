Boeing in het rood door problemen 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing is in het vierde kwartaal van vorig jaar in de rode cijfers beland door de problemen met de 737 MAX. Die staat al sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes met het type in korte tijd. Het concern leed een nettoverlies van 1 miljard dollar, terwijl een jaar eerder nog een winst van ruim 3,4 miljard dollar werd geboekt.