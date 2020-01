Amsterdam helpt 750 mensen aan werk op Schiphol

Het project is bedoeld voor werkzoekenden die ondanks de krapte op de arbeidsmarkt maar moeilijk aan werk kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn dan 50, een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking hebben. Zij krijgen van de gemeente extra ondersteuning en kunnen meedingen naar werk in de schoonmaak, winkels, horeca, beveiliging en logistiek. Schiphol heeft relatief veel van dergelijke banen.

