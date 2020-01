'Economische impact coronavirus groter dan bij SARS'

De economische impact van het nieuwe coronavirus kan groter zijn dan bij de uitbraak van het SARS-virus in 2003, omdat China veel belangrijker is geworden voor de wereldeconomie. Dat schrijft de Europese vermogensbeheerder Pictet Asset Management in een rapport.

Volgens de onderzoekers leidde SARS tot een daling van het besteedbaar inkomen van Chinese huishoudens met 20 procent als gevolg van onder meer ziekteverzuim en hogere uitgaven voor preventie en gezondheidszorg. Het Aziatische land was destijds goed voor 4,4 procent van de wereldwijde economie, nu is dat aandeel 15,4 procent. Naast de grote omvang van de economie is China ook een belangrijke schakel in de wereldwijde toeleveringsketen, met name op technologisch gebied.

Daar komt bij dat de uitbraak van het coronavirus juist in de periode van het Chinese Nieuwjaar plaatsvindt. Het effect op de nieuwjaarsuitgaven is dramatisch, aldus Pictet. De consumentenbestedingen in China zijn tegenwoordig van groter belang voor de binnenlandse en wereldwijde economie. De impact kan nu dan ook groter zijn dan bij SARS.