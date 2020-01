Australië verbant mogelijke virusgevallen naar eiland

Teruggekeerde Australiërs die in China mogelijk zijn blootgesteld aan het coronavirus, worden twee weken lang in quarantaine geplaatst op Christmas Island, zo'n 2000 kilometer van het Australische vasteland. Dat meldden Australische media woensdag. De ruim 1400 bewoners van Christmas Island zijn woedend op het besluit van de Australische regering.

Premier Scott Morrison kondigde aan "kwetsbare Australiërs" naar het eiland te evacueren. Ongeveer zeshonderd Australiërs zouden kortgeleden nog in de Chinese provincie Hubei zijn geweest. Daar ligt ook de stad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak.

De evacués worden op Christmas Island ondergebracht in een detentiecentrum, dat een eigen medische afdeling heeft. De lokale politicus Gordon Thomson laat in een brief aan ABC weten dat de autoriteiten op het eiland niet zijn ingelicht over het besluit. Volgens hem wordt Christmas Island op deze manier een "leprakolonie".