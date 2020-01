KPN afgestraft op hoger Damrak

Het aandeel KPN werd woensdag afgestraft op het Damrak. Beleggers reageerden teleurgesteld op de prognoses die het telecomconcern bij de jaarcijfers gaf. De Europese beurzen gingen overwegend licht vooruit. De blik bleef gericht op de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China. Ook werd uitgekeken uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese beurshandel bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 604,39 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 921,85 punten. Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent. De Duitse DAX bleef vlak.

KPN was de grote verliezer in de AEX met een min van ruim 7 procent. Het telecomconcern behaalde in 2019 een hogere winst op een lagere omzet. Het bedrijf voerde zijn winstgevendheid op mede dankzij kostenbesparingen. Volgens analisten vielen de prognoses voor de vrije kasstroom echter tegen.

Chips

Tankopslagbedrijf Vopak ging aan kop bij de hoofdfondsen, met een winst van 1,6 procent. In de MidKap steeg Corbion 1,2 procent. Het speciaalchemiebedrijf boekte afgelopen jaar meer omzet en winst.

De Europese chipbedrijven en andere toeleveranciers van Apple waren in trek dankzij recordresultaten en sterke vooruitzichten van de Amerikaanse iPhone-maker. Dialog Semiconductor klom 0,8 procent in Frankfurt. AMS won 4,8 procent in Zürich. In Amsterdam steeg Besi 1,7 procent en ASML klom 1,3 procent.

Banco Santander

De Spaanse Banco Santander kwam met beter dan verwachte cijfers en werd in Madrid beloond met een koerswinst van 3,5 procent. In Zürich won Novartis 1,2 procent. De Zwitserse farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Software AG kelderde 9,5 procent in Frankfurt na tegenvallende resultaten van de Duitse softwaremaker.

In Parijs klom LVMH 0,4 procent. De Franse producent van luxegoederen behaalde ondanks de aanhoudende protesten in Hongkong recordresultaten in 2019. Renault steeg 1 procent. Het Franse autoconcern heeft Luca de Meo benoemd tot nieuwe topman.

De euro was 1,0999 dollar waard tegen 1,1010 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 53,96 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 60,06 dollar per vat.