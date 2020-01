Kinderboek over mopperende eend wordt bestseller

De nieuwste versie van Moppereend, het kinderboek van Joyce Dunbar en illustrator Petr Horáček, blijkt een week na de nieuwe release toch een regelrechte hit in de boekwinkels. Het werk komt deze week namelijk nieuw binnen op de eerste plaats in de Bestseller 60. Dat maakte Stichting CPNB woensdag bekend.

De nummer 1 van vorige week, Mijn naam is Selma van Holocaust-overlever Selma van de Perre, zakt deze week twee plaatsen. De zeven zussen van Lucinda Riley blijft onverminderd populair en behoudt de tweede plaats in de lijst. Moppereend kwam drie weken geleden al binnen in de Bestseller 60. Die uitvoering kwam met een speciale knuffel, maar bleek niet zo populair als de release van deze week.

In de week dat het 75 jaar geleden is dat concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd, doet het nieuwe boek van Arnon Grunberg - Bij ons in Auschwitz - het ook goed in de boekwinkels. Zijn werk komt nieuw binnen op plaats acht.

---

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Joyce Dunbar & Petr Horáček - Moppereend

2. (2) Lucinda Riley - De zeven zussen

3. (1) Selma van de Perre - Mijn naam is Selma

4. (3) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

5. (7) Joyce Dunbar & Petr Horáček - Moppereend

6. (4) Herman Koch - Finse dagen

7. (5) Eddy de Wind - Eindstation Auschwitz

8. (-) Arnon Grunberg - Bij ons in Auschwitz

9. (6) Herman Finkers - De cursus omgaan met teleurstelling gaat wederom niet door

10. (8) Han van Bree - Het aanzien van 2019