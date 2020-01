Rechtbank kan Israëlische oud-militairen niet vervolgen

De Israëlische voormalige chef-staf en huidig politicus Benny Gantz en oud-luchtmachtgeneraal Amir Eshel worden niet in Nederland vervolgd wegens oorlogsmisdrijven. De rechtbank in Den Haag zegt niet bevoegd te zijn een zaak tegen de twee in behandeling te nemen. Volgens de rechtbank genieten de twee onschendbaarheid omdat ze namens de Israëlische staat handelden.

De zaak was aanhangig gemaakt door de Nederlandse Palestijn Ismail Ziada, die een groot deel van zijn familie verloor bij een luchtaanval in juli 2014 op de Gazastrook. Hij wilde dat Gantz en Eshel zouden worden vervolgd voor oorlogsmisdrijven, omdat ze toentertijd onder meer die operatie leidden. Een rechtszaak in Israël zou volstrekt onmogelijk zijn, omdat Palestijnen amper of geen toegang tot de rechter hebben.