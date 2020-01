Duitse regering komt met wet om uit kolen te stappen

Na maandenlange onderhandelingen heeft de Duitse regering een wetsvoorstel ingediend voor de afbouw van de energieopwekking uit kolen. Uiterlijk in 2038 moet de laatste kolencentrale gesloten zijn.

Het 200 velletjes tellende wetsontwerp is naar de Bondsdag gestuurd die erover moet debatteren. Het stoppen met energie uit kolen is een van de pijlers van het groene beleid van de Duitse regering. Eerder werd al besloten om te stoppen met kernenergie. Dat gebeurde na de kernramp in het Japanse Fukushima.

Afgelopen week werd al bekend dat de uitbaters van kolencentrales geld krijgen als compensatie voor de sluitingen. Berlijn heeft daar 4,35 miljard euro voor uitgetrokken.