Van Gogh Museum verwerft 'kapitaal naakt' van Degas

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een belangrijke pasteltekening van de Franse impressionist Edgar Degas verworven. Met de aankoop van 'Badende vrouw' uit circa 1886 is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het museum wilde de collectie al langere tijd aanvullen met een 'kapitaal naakt' van Degas. Het werk is woensdagochtend onthuld en krijgt een vaste plaats in een van de zalen.