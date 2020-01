Arabische Liga: vredesplan Trump verspilling Palestijnse rechten

De Arabische Liga wijst het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump voor het Midden-Oosten af. Na eerste lezing concludeert secretaris-generaal Ahmed Aboul Gheit dat sprake is van "een grote verspilling van legitieme rechten van Palestijnen".

In het plan is de hele stad Jeruzalem "de ongedeelde Israëlische hoofdstad" en zijn door kolonisten ingenomen Palestijns gebied ook Israëlisch grondgebied. De Palestijnen zouden meer grondgebied krijgen maar het is niet duidelijk waar dat ligt.

De Arabische Liga blijft de "Amerikaanse visie" nauwkeurig bestuderen, aldus Gheit. "Wij staan open voor elke serieuze poging om vrede te bereiken".