Bestaande woningen sneller en goedkoper energiezuinig

Verantwoordelijk minister Raymond Knops trekt er, om te beginnen, 40 miljoen euro voor uit. Het kabinet reserveerde tot 2030 in totaal 250 miljoen voor projecten waarbij de overheid samenwerkt met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Zij zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld het betaalbaar renoveren en isoleren van naoorlogse woningen, of het gasvrij maken van een wijk.

Bedrijven uit de bouw, energie en techniek, onderzoeksinstellingen en andere betrokkenen komen bij de start woensdag met 35 miljoen euro over de brug. Het streven is de renovatiekosten in tien jaar tijd 20 tot 40 procent omlaag te krijgen.

Het kan goedkoper door allerlei vernieuwingen. Ontwerpprocessen kunnen digitaal en producten kunnen door robots worden gemaakt. Geld kan ook worden bespaard door beter samen te werken van het eerste idee tot en met de uitvoering. "Dit is een geweldige stap in de goede richting. Alleen door samen te werken en de handen uit de mouwen te steken komen wij tot innovaties die bijdragen aan een energieneutrale toekomst", aldus Knops.